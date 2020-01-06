VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.719,05 % 0,00002694Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,0000024Bağımsız Denetim Ücreti1.352 % 0,0000134Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri10.258,12 % 0,00010164Fon Yönetim Ücreti1.011.416,48 % 0,01002106Hisse Senedi Komisyonu92.874,94 % 0,0009202Tahvil Bono Komisyonu1.626,47 % 0,00001611Gecelik Ters Repo Komisyonu8.056,8815 % 0,00007983Vadeli Ters Repo Komisyonu7.531,879 % 0,00007463Borsa Para Piyasası Komisyonu8.661,9895 % 0,00008582Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler23.446,68 % 0,00023231TOPLAM GİDERLER1.168.186,33 % 0,01157432DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ100.929.117,1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807891BIST