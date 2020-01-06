VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.523,75 % 0,00001066Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000102Bağımsız Denetim Ücreti3.140,02 % 0,00001327Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.596,1 % 0,00026871Fon Yönetim Ücreti4.334.945,61 % 0,01831605Hisse Senedi Komisyonu168.331,3 % 0,00071123Tahvil Bono Komisyonu7.583,11 % 0,00003204Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.530,98 % 0,00015435TOPLAM GİDERLER4.616.892,71 % 0,01950733DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ236.674.759,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807898BIST