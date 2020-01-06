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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

06.01.2020 17:21
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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )

Türkçe
Fon Gider Bilgileri

Bildirim İçeriği

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2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.523,75 % 0,00001066
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00000102
Bağımsız Denetim Ücreti
3.140,02 % 0,00001327
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
63.596,1 % 0,00026871
Fon Yönetim Ücreti
4.334.945,61 % 0,01831605
Hisse Senedi Komisyonu
168.331,3 % 0,00071123
Tahvil Bono Komisyonu
7.583,11 % 0,00003204
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
36.530,98 % 0,00015435
TOPLAM GİDERLER
4.616.892,71 % 0,01950733
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
236.674.759,47



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807898


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DAGHL 2,51 11.505.514 % 14,61  
ALGYO 96,40 271.312.144 % 13,55  
DAGI 2,80 20.259.955 % 12,45  
BALAT 1,63 953.997 % 9,40  
SNPAM 5,52 10.908.135 % 8,45  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8343 7,8736 % 0,60  
Frank 6,1393 6,1763 % 0,31  
Riyal 1,5870 1,5949 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.565 1.565 15,57  
Altın Gr. 300 300 2,54  
Cumhuriyet 2.008 2.038 30,00  
Tam 1.999 2.049 31,68  
Yarım 966 991 15,33  
Çeyrek 485 496 7,66  
Gümüş.Ons 18,06 18,10 0,06  
Gümüş Gr. 3,47 3,48 0,01  
B. Petrol 69,06 69,06 0,46  
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