VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.851,65 % 0,00000371Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000031Bağımsız Denetim Ücreti11.590,02 % 0,00001506Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.125,5 % 0,00024448Fon Yönetim Ücreti13.475.641,54 % 0,01751226Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.282,34 % 0,00001856Gecelik Ters Repo Komisyonu99.447,2275 % 0,00012924Vadeli Ters Repo Komisyonu90.236,0315 % 0,00011727Borsa Para Piyasası Komisyonu112.056,271 % 0,00014562Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler245.771,65 % 0,00031939TOPLAM GİDERLER14.240.244,07 % 0,0185059DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ769.497.379,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/807899BIST