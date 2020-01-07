VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.779,65 % 0,00047511Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00004134Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,0002017Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.495,72 % 0,00025565Fon Yönetim Ücreti49.723,98 % 0,00849901Hisse Senedi Komisyonu3.034,67 % 0,0005187Tahvil Bono Komisyonu131,22 % 0,00002243Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.108,34 % 0,00018944TOPLAM GİDERLER59.695,46 % 0,01020337DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.850.560,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808201BIST