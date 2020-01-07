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VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri

07.01.2020 14:29
GÜNCEL HABERLER




2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ 
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü

İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.779,65 % 0,00047511
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00004134
Bağımsız Denetim Ücreti
1.180,04 % 0,0002017
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
1.495,72 % 0,00025565
Fon Yönetim Ücreti
49.723,98 % 0,00849901
Hisse Senedi Komisyonu
3.034,67 % 0,0005187
Tahvil Bono Komisyonu
131,22 % 0,00002243
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
1.108,34 % 0,00018944
TOPLAM GİDERLER
59.695,46 % 0,01020337
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
5.850.560,27



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808201


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PAGYO 7,16 33.384.256 % 18,74  
BRYAT 67,10 10.628.511 % 17,00  
DERAS 4,05 82.630.628 % 16,05  
DAGHL 2,88 15.604.907 % 14,74  
HUBVC 16,94 85.647.603 % 13,69  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8172 7,8564 % -0,28  
Frank 6,1304 6,1673 % -0,17  
Riyal 1,5880 1,5959 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.567 1.568 1,67  
Altın Gr. 301 301 0,51  
Cumhuriyet 1.996 2.026 -12,00  
Tam 1.988 2.038 -11,37  
Yarım 961 986 -5,50  
Çeyrek 482 493 -2,75  
Gümüş.Ons 18,15 18,19 0,02  
Gümüş Gr. 3,49 3,50 0,01  
B. Petrol 68,35 68,35 -0,56  
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