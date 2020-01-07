VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.777,25 % 0,00085073Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00007408Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00036147Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.192,09 % 0,00036516Fon Yönetim Ücreti27.754,65 % 0,00850187Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu121,7 % 0,00003728Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler753,49 % 0,00023081TOPLAM GİDERLER34.021,06 % 0,01042141DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.264.535,08http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808203BIST