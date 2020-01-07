VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,25 % 0,0000113Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.952,74 % 0,00000766Bağımsız Denetim Ücreti3.863,34 % 0,00001516Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.407,72 % 0,00010364Fon Yönetim Ücreti5.290.859,14 % 0,020765Hisse Senedi Komisyonu167.546,16 % 0,00065757Tahvil Bono Komisyonu406,83 % 0,0000016Gecelik Ters Repo Komisyonu9.162,8215 % 0,00003596Vadeli Ters Repo Komisyonu8.687,019 % 0,00003409Borsa Para Piyasası Komisyonu7.424,1395 % 0,00002914Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.761,48 % 0,00018352TOPLAM GİDERLER5.565.950,64 % 0,02184465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ254.797.011,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808204BIST