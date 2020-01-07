VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.645,44 % 0,00002167Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri862,49 % 0,00000402Bağımsız Denetim Ücreti2.413,32 % 0,00001126Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.627,7 % 0,00010555Fon Yönetim Ücreti774.669,17 % 0,00361371Hisse Senedi Komisyonu63.176,97 % 0,00029471Tahvil Bono Komisyonu3.815,59 % 0,0000178Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.315,94 % 0,00003413TOPLAM GİDERLER879.526,62 % 0,00410285DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.369.612,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808205BIST