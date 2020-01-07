VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.258,45 % 0,00000617Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri862,5 % 0,00000101Bağımsız Denetim Ücreti12.069,98 % 0,00001417Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.507,97 % 0,00011448Fon Yönetim Ücreti3.075.252,14 % 0,00361058Hisse Senedi Komisyonu115.343,63 % 0,00013542Tahvil Bono Komisyonu7.884,24 % 0,00000926Gecelik Ters Repo Komisyonu26.784,362 % 0,00003145Vadeli Ters Repo Komisyonu25.436,8505 % 0,00002986Borsa Para Piyasası Komisyonu828,0275 % 0,00000097Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.907,39 % 0,00001633TOPLAM GİDERLER3.381.135,54 % 0,00396971DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ851.734.211,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808207BIST