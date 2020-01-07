VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.333,85 % 0,00034985Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00004921Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00017689Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri686,18 % 0,00010286Fon Yönetim Ücreti133.348,54 % 0,01998939Hisse Senedi Komisyonu2.336,96 % 0,00035032Tahvil Bono Komisyonu586,83 % 0,00008797Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.253,04 % 0,00033774Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.610,57 % 0,00024143TOPLAM GİDERLER144.664,3 % 0,02168566DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.670.966,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808208BIST