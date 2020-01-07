VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 14:31
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
2.436,45 % 0,000082
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00000814
Bağımsız Denetim Ücreti
1.180,04 % 0,00003971
Alınan Kredi Faizleri
377,12 % 0,00001269
Saklama Ücretleri
12.854,26 % 0,00043261
Fon Yönetim Ücreti
222.684,01 % 0,00749447
Hisse Senedi Komisyonu
38.027,64 % 0,00127983
Tahvil Bono Komisyonu
2.015,2 % 0,00006782
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.617,025 % 0,00005442
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.926,77 % 0,00006485
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.485,285 % 0,00015095
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
61.454,16 % 0,00206825
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
10.051,06 % 0,00033827
TOPLAM GİDERLER
359.350,86 % 0,01209402
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
29.713.093,99
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808209
BIST
16:52112.893
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.480,46
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:525,9761
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0039
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:526,6700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0168
|Açılış
|: 6,6710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:52301,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 301,31
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,23
|34.420.364
|% 19,90
|
|BRYAT
|66,75
|10.691.586
|% 16,39
|
|DERAS
|4,05
|83.002.278
|% 16,05
|
|DAGHL
|2,88
|15.635.029
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,90
|85.848.453
|% 13,42
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,62
|1.735.284.607
|% 0,67
|
|ASELS
|22,12
|416.753.577
|% 0,18
|
|ALBRK
|1,59
|300.014.288
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,14
|274.881.644
|% -0,33
|
|KRDMD
|2,63
|214.491.985
|% 1,54
|
|ALBRK
|1,59
|300.014.288
|% 4,61
|
|THYAO
|13,62
|1.735.284.607
|% 0,67
|
|EKGYO
|1,42
|134.036.084
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,63
|214.491.985
|% 1,54
|
|DOHOL
|1,89
|140.790.643
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8185
|7,8577
|% -0,27
|
|Frank
|6,1309
|6,1678
|% -0,16
|
|Riyal
|1,5882
|1,5961
|% 0,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|2,01
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|-11,37
|
|Yarım
|961
|986
|-5,50
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,75
|
|Gümüş.Ons
|18,16
|18,20
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|