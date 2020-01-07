VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.436,45 % 0,000082Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000814Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00003971Alınan Kredi Faizleri377,12 % 0,00001269Saklama Ücretleri12.854,26 % 0,00043261Fon Yönetim Ücreti222.684,01 % 0,00749447Hisse Senedi Komisyonu38.027,64 % 0,00127983Tahvil Bono Komisyonu2.015,2 % 0,00006782Gecelik Ters Repo Komisyonu1.617,025 % 0,00005442Vadeli Ters Repo Komisyonu1.926,77 % 0,00006485Borsa Para Piyasası Komisyonu4.485,285 % 0,00015095Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu61.454,16 % 0,00206825Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.051,06 % 0,00033827TOPLAM GİDERLER359.350,86 % 0,01209402DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.713.093,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808209BIST