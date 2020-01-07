VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









rkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.326,56 % 0,00000562Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000025Bağımsız Denetim Ücreti15.933,32 % 0,0000168Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri98.993,25 % 0,00010435Fon Yönetim Ücreti17.640.194,64 % 0,0185956Hisse Senedi Komisyonu105.588,62 % 0,00011131Tahvil Bono Komisyonu23.845,76 % 0,00002514Gecelik Ters Repo Komisyonu21.586,787 % 0,00002276Vadeli Ters Repo Komisyonu19.929,129 % 0,00002101Borsa Para Piyasası Komisyonu1.167,144 % 0,00000123Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler124.923,06 % 0,00013169TOPLAM GİDERLER18.057.730,11 % 0,01903575DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ948.622.174,67http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808206BIST