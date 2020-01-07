VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.975,25 % 0,00279102Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00022686Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00110697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri556,93 % 0,00052244Fon Yönetim Ücreti9.063,11 % 0,00850191Hisse Senedi Komisyonu1.537,5 % 0,0014423Tahvil Bono Komisyonu9,96 % 0,00000934Gecelik Ters Repo Komisyonu60,3775 % 0,00005664Vadeli Ters Repo Komisyonu54,168 % 0,00005081Borsa Para Piyasası Komisyonu210,0645 % 0,00019706Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler522,43 % 0,00049008TOPLAM GİDERLER16.411,67 % 0,01539543DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.066.009,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808210BIST