VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.982,45 % 0,00271772Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00022037Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,0010753Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri335,62 % 0,00030583Fon Yönetim Ücreti9.354,37 % 0,00852404Hisse Senedi Komisyonu5,03 % 0,00000458Tahvil Bono Komisyonu54,14 % 0,00004933Gecelik Ters Repo Komisyonu73,388 % 0,00006687Vadeli Ters Repo Komisyonu54,196 % 0,00004939Borsa Para Piyasası Komisyonu277,076 % 0,00025248Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler615,81 % 0,00056115TOPLAM GİDERLER15.173,96 % 0,01382706DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.097.410,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808212BIST