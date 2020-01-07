VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.778,45 % 0,00054087Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00004708Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00022972Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri975,95 % 0,00018999Fon Yönetim Ücreti43.654,05 % 0,00849803Hisse Senedi Komisyonu3.756,13 % 0,0007312Tahvil Bono Komisyonu156,92 % 0,00003055Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.057,69 % 0,0002059TOPLAM GİDERLER53.801,07 % 0,01047333DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.136.960,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808214BIST