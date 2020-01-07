VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.943,45 % 0,00000462Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000038Bağımsız Denetim Ücreti6.760 % 0,00001061Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.373,92 % 0,00014496Fon Yönetim Ücreti5.420.126,65 % 0,00850596Hisse Senedi Komisyonu41.651,11 % 0,00006536Tahvil Bono Komisyonu10.058,08 % 0,00001578Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.683,53 % 0,00014231TOPLAM GİDERLER5.664.838,58 % 0,00888999DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ637.215.517,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808217BIST