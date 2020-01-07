VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.983,65 % 0,00281578Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00022823Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00111365Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri420,54 % 0,00039688Fon Yönetim Ücreti9.010,3 % 0,00850336Hisse Senedi Komisyonu478,66 % 0,00045173Tahvil Bono Komisyonu4,91 % 0,00000463Gecelik Ters Repo Komisyonu85,242 % 0,00008045Vadeli Ters Repo Komisyonu82,2905 % 0,00007766Borsa Para Piyasası Komisyonu408,7675 % 0,00038577Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler577,17 % 0,0005447TOPLAM GİDERLER15.473,41 % 0,01460284DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.059.616,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808218BIST