VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.431,65 % 0,00014078Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,000014Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00006832Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.999,56 % 0,00115784Fon Yönetim Ücreti129.372,49 % 0,0074898Hisse Senedi Komisyonu1.507,91 % 0,0000873Tahvil Bono Komisyonu205,53 % 0,0000119Gecelik Ters Repo Komisyonu1.069,345 % 0,00006191Vadeli Ters Repo Komisyonu1.305,17 % 0,00007556Borsa Para Piyasası Komisyonu3.306,835 % 0,00019144Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.525,83 % 0,00043569Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.727,16 % 0,00067892TOPLAM GİDERLER179.873,36 % 0,01041346DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.273.162,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808220BIST