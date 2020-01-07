VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.588,5 % 0,00000547Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000029Bağımsız Denetim Ücreti10.623,34 % 0,00001266Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.182,72 % 0,00011935Fon Yönetim Ücreti15.640.198,15 % 0,01863242Hisse Senedi Komisyonu1.491,14 % 0,00000178Tahvil Bono Komisyonu680,16 % 0,00000081Gecelik Ters Repo Komisyonu81.402,5635 % 0,00009698Vadeli Ters Repo Komisyonu72.305,447 % 0,00008614Borsa Para Piyasası Komisyonu3.554,7495 % 0,00000423Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler258.901,34 % 0,00030843TOPLAM GİDERLER16.174.169,95 % 0,01926855DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ839.407.566,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808222BIST