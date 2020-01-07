VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.346,45 % 0,00002463Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,000014Bağımsız Denetim Ücreti1.450,02 % 0,00001522Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri20.072,02 % 0,00021065Fon Yönetim Ücreti808.739,47 % 0,00848758Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu2.167,49 % 0,00002275Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler15.743,07 % 0,00016522TOPLAM GİDERLER850.760,36 % 0,00894005DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ95.285.035,24http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808225BIST