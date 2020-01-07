VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri2.371,05 % 0,00032857Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00004549Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00016352Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri703,78 % 0,00009753Fon Yönetim Ücreti108.298,91 % 0,01500754Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu967,64 % 0,00013409Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.421,34 % 0,00019696Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.654,68 % 0,0002293TOPLAM GİDERLER116.925,73 % 0,016203DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.216.300,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808226BIST