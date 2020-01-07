VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.435,24 % 0,00000416Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000029Bağımsız Denetim Ücreti14.612,97 % 0,00001771Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri200.210,56 % 0,00024269Fon Yönetim Ücreti7.523.769,6 % 0,00912025Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.802,75 % 0,00001916Gecelik Ters Repo Komisyonu578.650,3005 % 0,00070143Vadeli Ters Repo Komisyonu561.067,111 % 0,00068012Borsa Para Piyasası Komisyonu10.475,2685 % 0,0000127Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler149.854,91 % 0,00018165TOPLAM GİDERLER9.058.120,55 % 0,01098018DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ824.952.183,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808227BIST