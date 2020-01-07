VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
07.01.2020 14:36
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.975,05 % 0,00006468
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00000792
Bağımsız Denetim Ücreti
1.180,04 % 0,00003864
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
11.365,97 % 0,00037222
Fon Yönetim Ücreti
228.821,79 % 0,0074936
Hisse Senedi Komisyonu
22.682,5 % 0,00074282
Tahvil Bono Komisyonu
793,27 % 0,00002598
Gecelik Ters Repo Komisyonu
1.851,145 % 0,00006062
Vadeli Ters Repo Komisyonu
1.954,51 % 0,00006401
Borsa Para Piyasası Komisyonu
4.003,105 % 0,0001311
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
49.201,15 % 0,00161127
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
13.508,42 % 0,00044238
TOPLAM GİDERLER
337.578,79 % 0,01105524
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
30.535.623,85
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808228
BIST
16:53112.896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 1.483,11
|Açılış
|: 112.594
|
|Önceki Kapanış
|: 111.413
|
113.387
En Düşük
112.451
16:535,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0048
|Açılış
|: 5,9790
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9790
|
5,9785
En Düşük
5,9510
16:536,6702
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6880
|
6,6940
En Düşük
6,6609
16:53301,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,65
|Açılış
|: 301,35
|
|Önceki Kapanış
|: 300,70
|
301,50
En Düşük
298,51
BIST En Aktif Hisseler
|PAGYO
|7,22
|34.824.264
|% 19,73
|
|BRYAT
|66,50
|10.714.091
|% 15,95
|
|DERAS
|4,04
|83.176.324
|% 15,76
|
|DAGHL
|2,88
|15.635.029
|% 14,74
|
|HUBVC
|16,84
|86.571.237
|% 13,02
|
|IZMDC
|7,80
|2.259.320
|% -16,40
|
|IHGZT
|5,47
|650.399
|% -8,53
|
|INFO
|7,50
|9.039
|% -6,13
|
|EGCYH
|0,21
|132.344
|% -4,55
|
|YONGA
|7,76
|14.813
|% -4,55
|
|THYAO
|13,63
|1.743.932.977
|% 0,74
|
|ASELS
|22,12
|417.485.066
|% 0,18
|
|ALBRK
|1,59
|300.494.205
|% 4,61
|
|IPEKE
|9,17
|277.778.897
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,89
|215.189.641
|% 4,01
|
|ALBRK
|1,59
|300.494.205
|% 4,61
|
|THYAO
|13,63
|1.743.932.977
|% 0,74
|
|EKGYO
|1,42
|134.043.427
|% 1,43
|
|KRDMD
|2,64
|214.862.362
|% 1,93
|
|DOHOL
|1,89
|140.874.843
|% 4,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8174
|7,8566
|% -0,28
|
|Frank
|6,1302
|6,1671
|% -0,17
|
|Riyal
|1,5881
|1,5960
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.568
|1.568
|1,94
|
|Altın Gr.
|301
|301
|0,46
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-12,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-12,12
|
|Yarım
|961
|985
|-5,86
|
|Çeyrek
|482
|493
|-2,93
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,49
|3,50
|0,01
|
|B. Petrol
|68,38
|68,38
|-0,53
|