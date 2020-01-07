VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.975,05 % 0,00006468Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000792Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00003864Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.365,97 % 0,00037222Fon Yönetim Ücreti228.821,79 % 0,0074936Hisse Senedi Komisyonu22.682,5 % 0,00074282Tahvil Bono Komisyonu793,27 % 0,00002598Gecelik Ters Repo Komisyonu1.851,145 % 0,00006062Vadeli Ters Repo Komisyonu1.954,51 % 0,00006401Borsa Para Piyasası Komisyonu4.003,105 % 0,0001311Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu49.201,15 % 0,00161127Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.508,42 % 0,00044238TOPLAM GİDERLER337.578,79 % 0,01105524DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.535.623,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808228BIST