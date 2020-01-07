VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.987,7 % 0,00249263Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00020177Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00098451Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri500,91 % 0,00041791Fon Yönetim Ücreti10.197,95 % 0,00850814Hisse Senedi Komisyonu609,1 % 0,00050817Tahvil Bono Komisyonu6,19 % 0,00000516Gecelik Ters Repo Komisyonu105,106 % 0,00008769Vadeli Ters Repo Komisyonu96,4635 % 0,00008048Borsa Para Piyasası Komisyonu524,1405 % 0,00043729Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler628,88 % 0,00052467TOPLAM GİDERLER17.078,32 % 0,01424842DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.198.611,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808280BIST