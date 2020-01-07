VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









% 0Tescil ve İlan Giderleri3.037,8 % 0,00002458Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00000196Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00000955Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri13.982,37 % 0,00011312Fon Yönetim Ücreti1.051.407,68 % 0,00850592Hisse Senedi Komisyonu18.513,52 % 0,00014977Tahvil Bono Komisyonu3.351,27 % 0,00002711Gecelik Ters Repo Komisyonu1.870,0665 % 0,00001513Vadeli Ters Repo Komisyonu1.577,329 % 0,00001276Borsa Para Piyasası Komisyonu1.294,6745 % 0,00001047Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler20.353,9 % 0,00016466TOPLAM GİDERLER1.116.810,49 % 0,00903503DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ123.608.904,69http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/808215BIST