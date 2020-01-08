VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.768,05 % 0,01023582Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00140009Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00683164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.062,39 % 0,00615052Fon Yönetim Ücreti207.400,92 % 1,2007119Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu555,75 % 0,00321742Gecelik Ters Repo Komisyonu2.819,5195 % 0,01632312Vadeli Ters Repo Komisyonu2.394,442 % 0,01386221Borsa Para Piyasası Komisyonu4.126,8585 % 0,02389174Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.393,26 % 0,05438066TOPLAM GİDERLER230.943,07 % 1,33700512DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ24.413.848,66http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809279BIST