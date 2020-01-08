VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri1.975,05 % 0,00646802Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00079199Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00386447Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri11.365,97 % 0,037222Fon Yönetim Ücreti228.821,79 % 0,74936013Hisse Senedi Komisyonu22.682,5 % 0,07428209Tahvil Bono Komisyonu793,27 % 0,00259785Gecelik Ters Repo Komisyonu1.851,145 % 0,00606225Vadeli Ters Repo Komisyonu1.954,51 % 0,00640075Borsa Para Piyasası Komisyonu4.003,105 % 0,01310962Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu49.201,15 % 0,16112705Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.508,42 % 0,04423823TOPLAM GİDERLER337.578,79 % 1,10552446DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ30.535.623,85http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809282BIST