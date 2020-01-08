VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.436,45 % 0,00819992Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00081392Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00397145Alınan Kredi Faizleri377,12 % 0,0012692Saklama Ücretleri12.854,26 % 0,04326126Fon Yönetim Ücreti222.684,01 % 0,7494474Hisse Senedi Komisyonu38.027,64 % 0,12798277Tahvil Bono Komisyonu2.015,2 % 0,0067822Gecelik Ters Repo Komisyonu1.617,025 % 0,00544213Vadeli Ters Repo Komisyonu1.926,77 % 0,00648458Borsa Para Piyasası Komisyonu4.485,285 % 0,01509531Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu61.454,16 % 0,20682518Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler10.051,06 % 0,03382704TOPLAM GİDERLER359.350,86 % 1,20940236DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ29.713.093,99http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809283BIST