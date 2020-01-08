VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.588,5 % 0,00054664Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00002881Bağımsız Denetim Ücreti10.623,34 % 0,00126558Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri100.182,72 % 0,01193493Fon Yönetim Ücreti15.640.198,15 % 1,86324245Hisse Senedi Komisyonu1.491,14 % 0,00017764Tahvil Bono Komisyonu680,16 % 0,00008103Gecelik Ters Repo Komisyonu81.402,5635 % 0,00969762Vadeli Ters Repo Komisyonu72.305,447 % 0,00861387Borsa Para Piyasası Komisyonu3.554,7495 % 0,00042348Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler258.901,34 % 0,03084334TOPLAM GİDERLER16.174.169,95 % 1,92685539DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ839.407.566,55http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809284BIST