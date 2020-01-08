VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.645,44 % 0,00216702Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri862,49 % 0,00040234Bağımsız Denetim Ücreti2.413,32 % 0,00112578Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri22.627,7 % 0,01055546Fon Yönetim Ücreti774.669,17 % 0,36137079Hisse Senedi Komisyonu63.176,97 % 0,02947105Tahvil Bono Komisyonu3.815,59 % 0,00177991Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler7.315,94 % 0,00341277TOPLAM GİDERLER879.526,62 % 0,41028512DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ214.369.612,75http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809285BIST