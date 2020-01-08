VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.435,24 % 0,00041642Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00002932Bağımsız Denetim Ücreti14.612,97 % 0,00177137Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri200.210,56 % 0,02426935Fon Yönetim Ücreti7.523.769,6 % 0,91202493Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu15.802,75 % 0,0019156Gecelik Ters Repo Komisyonu578.650,3005 % 0,0701435Vadeli Ters Repo Komisyonu561.067,111 % 0,06801208Borsa Para Piyasası Komisyonu10.475,2685 % 0,0012698Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler149.854,91 % 0,01816528TOPLAM GİDERLER9.058.120,55 % 1,09801765DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ824.952.183,15http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809286BIST