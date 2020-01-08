VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri5.258,45 % 0,00061738Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri862,5 % 0,00010126Bağımsız Denetim Ücreti12.069,98 % 0,00141711Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri97.507,97 % 0,01144817Fon Yönetim Ücreti3.075.252,14 % 0,36105772Hisse Senedi Komisyonu115.343,63 % 0,01354221Tahvil Bono Komisyonu7.884,24 % 0,00092567Gecelik Ters Repo Komisyonu26.784,362 % 0,00314469Vadeli Ters Repo Komisyonu25.436,8505 % 0,00298648Borsa Para Piyasası Komisyonu828,0275 % 0,00009722Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler13.907,39 % 0,00163283TOPLAM GİDERLER3.381.135,54 % 0,39697073DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ851.734.211,74http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809289BIST