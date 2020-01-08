VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.879,25 % 0,00113002Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri1.952,74 % 0,00076639Bağımsız Denetim Ücreti3.863,34 % 0,00151624Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri26.407,72 % 0,01036422Fon Yönetim Ücreti5.290.859,14 % 2,07649968Hisse Senedi Komisyonu167.546,16 % 0,06575672Tahvil Bono Komisyonu406,83 % 0,00015967Gecelik Ters Repo Komisyonu9.162,8215 % 0,00359613Vadeli Ters Repo Komisyonu8.687,019 % 0,00340939Borsa Para Piyasası Komisyonu7.424,1395 % 0,00291375Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler46.761,48 % 0,01835244TOPLAM GİDERLER5.565.950,64 % 2,18446465DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ254.797.011,45http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809290BIST