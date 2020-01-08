VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri
08.01.2020 16:34
VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )
Türkçe
Fon Gider Bilgileri
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2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİ
Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)
Gider Türü
İhraç İzni Giderleri
0 % 0
Tescil ve İlan Giderleri
1.987,05 % 0,00013055
Sigorta Giderleri
0 % 0
Noter Ücretleri
241,84 % 0,00001589
Bağımsız Denetim Ücreti
16.850 % 0,00110706
Alınan Kredi Faizleri
0 % 0
Saklama Ücretleri
983.990,22 % 0,06464897
Fon Yönetim Ücreti
13.904.551,04 % 0,91354043
Hisse Senedi Komisyonu
0 % 0
Tahvil Bono Komisyonu
2.173,13 % 0,00014278
Gecelik Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Vadeli Ters Repo Komisyonu
0 % 0
Borsa Para Piyasası Komisyonu
0 % 0
Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu
0 % 0
Vergiler ve Diğer Harcamalar
0 % 0
Türev Araçlar Komisyonu
0 % 0
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları
0 % 0
Diğer Giderler
377.840,97 % 0,02482446
TOPLAM GİDERLER
15.287.634,25 % 1,00441014
DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ
1.522.050.969,56
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809291
BIST
18:05112.876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 276,13
|Açılış
|: 110.961
|
|Önceki Kapanış
|: 112.600
|
113.342
En Düşük
110.746
18:055,9516
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0212
|Açılış
|: 5,9610
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9780
|
5,9850
En Düşük
5,9396
18:056,6167
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0407
|Açılış
|: 6,6260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6650
|
6,6817
En Düşük
6,6114
18:05300,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,23
|Açılış
|: 300,66
|
|Önceki Kapanış
|: 301,89
|
309,76
En Düşük
300,00
BIST En Aktif Hisseler
|BRYAT
|69,30
|23.410.812
|% 6,29
|
|ATSYH
|0,90
|52.080
|% 5,88
|
|BAGFS
|17,69
|26.076.015
|% 5,11
|
|BRSAN
|11,30
|32.215.559
|% 2,36
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|YYAPI
|0,60
|18.609.302
|% -4,76
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|KERVN
|0,53
|310.261
|% -3,64
|
|BAKAB
|6,45
|1.212.985
|% -3,59
|
|AKENR
|0,93
|20.088.155
|% -3,12
|
|ASELS
|22,26
|807.541.942
|% -0,62
|
|AKBNK
|7,96
|259.345.712
|% 2,05
|
|AFYON
|6,13
|133.729.073
|% -0,33
|
|ALGYO
|93,00
|88.605.412
|% -4,32
|
|ARCLK
|20,82
|62.112.842
|% -0,95
|
|ALBRK
|1,59
|453.838.116
|% -0,63
|
|THYAO
|13,50
|2.700.201.134
|% -0,37
|
|KRDMD
|2,62
|439.798.286
|% 0,00
|
|ODAS
|2,15
|347.567.032
|% 4,37
|
|PETKM
|3,70
|527.734.274
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7676
|7,8066
|% -0,57
|
|Frank
|6,1056
|6,1424
|% -0,33
|
|Riyal
|1,5818
|1,5898
|% -0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.573
|1.573
|1,14
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|2.001
|2.031
|3,00
|
|Tam
|1.995
|2.044
|5,94
|
|Yarım
|964
|989
|2,87
|
|Çeyrek
|484
|494
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|18,32
|18,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,51
|3,51
|-0,02
|
|B. Petrol
|67,19
|67,19
|-1,08
|