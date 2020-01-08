VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.333,85 % 0,03498519Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00492118Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,01768919Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri686,18 % 0,01028607Fon Yönetim Ücreti133.348,54 % 1,99893893Hisse Senedi Komisyonu2.336,96 % 0,03503181Tahvil Bono Komisyonu586,83 % 0,00879678Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu2.253,04 % 0,03377382Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.610,57 % 0,02414298TOPLAM GİDERLER144.664,3 % 2,16856593DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ6.670.966,18http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809292BIST