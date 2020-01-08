VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.371,05 % 0,03285687Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00454928Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,01635242Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri703,78 % 0,00975264Fon Yönetim Ücreti108.298,91 % 1,50075396Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu967,64 % 0,01340909Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu1.421,34 % 0,01969624Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.654,68 % 0,02292976TOPLAM GİDERLER116.925,73 % 1,62030027DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ7.216.300,12http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809293BIST