VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri4.472,1 % 0,11355571Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri328,29 % 0,00833595Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,02996361Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri534,51 % 0,01357229Fon Yönetim Ücreti72.081,12 % 1,83028609Hisse Senedi Komisyonu208,26 % 0,00528814Tahvil Bono Komisyonu161,83 % 0,00410919Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.247,62 % 0,03167961TOPLAM GİDERLER80.213,77 % 2,0367906DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ3.938.243,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809294BIST