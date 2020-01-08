VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.642,45 % 0,00089333Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00005931Bağımsız Denetim Ücreti5.985,98 % 0,00146809Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri62.811,59 % 0,01540479Fon Yönetim Ücreti7.585.989,64 % 1,8604943Hisse Senedi Komisyonu127.535,02 % 0,03127847Tahvil Bono Komisyonu7.475,88 % 0,00183349Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler58.875,96 % 0,01443956TOPLAM GİDERLER7.852.558,36 % 1,92587135DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ407.740.546,61http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809295BIST