VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamaVakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Grup Emeklilik Yatırım Fonu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08/11/2019 tarih ve E.14112 sayılı izni doğrultusunda, 23/12/2019 tarihi itibariyle, Vakıf Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu ile birleşmiştir.Gider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri3.092,08 % 0,00125832Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00009842Bağımsız Denetim Ücreti2.950 % 0,0012005Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri58.528,58 % 0,0238182Fon Yönetim Ücreti2.407.639,55 % 0,9797887Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu5.173,36 % 0,0021053Gecelik Ters Repo Komisyonu164.270,748 % 0,06684997Vadeli Ters Repo Komisyonu155.713,4905 % 0,06336759Borsa Para Piyasası Komisyonu5.052,7415 % 0,00205621Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler38.998,29 % 0,01587035TOPLAM GİDERLER2.841.660,68 % 1,15641356DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ245.730.487,34http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809296BIST