VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.851,65 % 0,00037059Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00003143Bağımsız Denetim Ücreti11.590,02 % 0,00150618Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri188.125,5 % 0,02444784Fon Yönetim Ücreti13.475.641,54 % 1,75122644Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu14.282,34 % 0,00185606Gecelik Ters Repo Komisyonu99.447,2275 % 0,01292366Vadeli Ters Repo Komisyonu90.236,0315 % 0,01172662Borsa Para Piyasası Komisyonu112.056,271 % 0,01456227Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler245.771,65 % 0,03193924TOPLAM GİDERLER14.240.244,07 % 1,85059033DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ769.497.379,72http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809303BIST