VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.920,65 % 0,00148095Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00012263Bağımsız Denetim Ücreti2.173,34 % 0,00110202Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri39.079,41 % 0,01981569Fon Yönetim Ücreti3.962.648,72 % 2,00930875Hisse Senedi Komisyonu0 % 0Tahvil Bono Komisyonu588,33 % 0,00029832Gecelik Ters Repo Komisyonu23.234,002 % 0,01178108Vadeli Ters Repo Komisyonu23.748,347 % 0,01204189Borsa Para Piyasası Komisyonu20.245,341 % 0,01026564Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu159.614,36 % 0,08093438Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu30.658,52 % 0,01554577Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler161.901,78 % 0,08209425TOPLAM GİDERLER4.427.054,64 % 2,24479136DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ197.214.526,06http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809304BIST