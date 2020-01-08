VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.523,75 % 0,00106634Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00010218Bağımsız Denetim Ücreti3.140,02 % 0,00132672Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri63.596,1 % 0,02687067Fon Yönetim Ücreti4.334.945,61 % 1,83160453Hisse Senedi Komisyonu168.331,3 % 0,07112347Tahvil Bono Komisyonu7.583,11 % 0,00320402Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler36.530,98 % 0,0154351TOPLAM GİDERLER4.616.892,71 % 1,95073303DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ236.674.759,47http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809307BIST