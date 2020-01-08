VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.785,05 % 0,00772344Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00067067Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00327246Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri6.944,46 % 0,01925823Fon Yönetim Ücreti361.505,76 % 1,00251997Hisse Senedi Komisyonu19.605,06 % 0,05436833Tahvil Bono Komisyonu589,54 % 0,0016349Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler9.101,92 % 0,02524125TOPLAM GİDERLER401.953,67 % 1,11468924DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ36.059.706,65http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809301BIST