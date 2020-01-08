VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.943,45 % 0,00046192Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00003795Bağımsız Denetim Ücreti6.760 % 0,00106087Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri92.373,92 % 0,0144965Fon Yönetim Ücreti5.420.126,65 % 0,85059552Hisse Senedi Komisyonu41.651,11 % 0,00653642Tahvil Bono Komisyonu10.058,08 % 0,00157844Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler90.683,53 % 0,01423122TOPLAM GİDERLER5.664.838,58 % 0,88899884DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ637.215.517,63http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809309BIST