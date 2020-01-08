VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.975,25 % 0,27910176Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,02268649Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,110697Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri556,93 % 0,0522444Fon Yönetim Ücreti9.063,11 % 0,85019072Hisse Senedi Komisyonu1.537,5 % 0,14422954Tahvil Bono Komisyonu9,96 % 0,00093433Gecelik Ters Repo Komisyonu60,3775 % 0,00566388Vadeli Ters Repo Komisyonu54,168 % 0,00508138Borsa Para Piyasası Komisyonu210,0645 % 0,0197057Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler522,43 % 0,04900803TOPLAM GİDERLER16.411,67 % 1,53954321DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.066.009,05http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809311BIST