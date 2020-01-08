VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.987,7 % 0,24926342Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,02017668Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,09845058Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri500,91 % 0,04179086Fon Yönetim Ücreti10.197,95 % 0,85081363Hisse Senedi Komisyonu609,1 % 0,05081713Tahvil Bono Komisyonu6,19 % 0,00051643Gecelik Ters Repo Komisyonu105,106 % 0,00876898Vadeli Ters Repo Komisyonu96,4635 % 0,00804794Borsa Para Piyasası Komisyonu524,1405 % 0,04372897Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler628,88 % 0,05246738TOPLAM GİDERLER17.078,32 % 1,42484199DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.198.611,5http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809312BIST