VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.983,65 % 0,28157826Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,02282335Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,11136481Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri420,54 % 0,03968794Fon Yönetim Ücreti9.010,3 % 0,85033585Hisse Senedi Komisyonu478,66 % 0,04517294Tahvil Bono Komisyonu4,91 % 0,00046338Gecelik Ters Repo Komisyonu85,242 % 0,00804461Vadeli Ters Repo Komisyonu82,2905 % 0,00776606Borsa Para Piyasası Komisyonu408,7675 % 0,03857692Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler577,17 % 0,0544697TOPLAM GİDERLER15.473,41 % 1,46028381DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ1.059.616,62http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809313BIST