VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.778,45 % 0,05408743Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00470784Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,02297156Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri975,95 % 0,01899859Fon Yönetim Ücreti43.654,05 % 0,84980304Hisse Senedi Komisyonu3.756,13 % 0,07311969Tahvil Bono Komisyonu156,92 % 0,00305472Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.057,69 % 0,0205898TOPLAM GİDERLER53.801,07 % 1,04733267DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.136.960,94http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809314BIST