VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.779,65 % 0,04751083Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00413362Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,02016969Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri1.495,72 % 0,02556541Fon Yönetim Ücreti49.723,98 % 0,84990117Hisse Senedi Komisyonu3.034,67 % 0,05186973Tahvil Bono Komisyonu131,22 % 0,00224286Gecelik Ters Repo Komisyonu0 % 0Vadeli Ters Repo Komisyonu0 % 0Borsa Para Piyasası Komisyonu0 % 0Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler1.108,34 % 0,01894417TOPLAM GİDERLER59.695,46 % 1,02033749DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ5.850.560,27http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809315BIST