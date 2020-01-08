VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.431,65 % 0,01407762Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00140009Bağımsız Denetim Ücreti1.180,04 % 0,00683164Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri19.999,56 % 0,11578401Fon Yönetim Ücreti129.372,49 % 0,74897975Hisse Senedi Komisyonu1.507,91 % 0,00872979Tahvil Bono Komisyonu205,53 % 0,00118988Gecelik Ters Repo Komisyonu1.069,345 % 0,00619079Vadeli Ters Repo Komisyonu1.305,17 % 0,00755606Borsa Para Piyasası Komisyonu3.306,835 % 0,01914435Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu7.525,83 % 0,0435695Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler11.727,16 % 0,06789237TOPLAM GİDERLER179.873,36 % 1,04134583DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ17.273.162,7http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809281BIST