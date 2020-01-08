VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri









VAKIF EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Gider Bilgileri )TürkçeFon Gider BilgileriBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklama2019 YILI FON GİDER BİLDİRİMİGider Tutarı (TL) Dönem İçi Ortalama Fon Toplam Değerine Oranı (%)Gider Türüİhraç İzni Giderleri0 % 0Tescil ve İlan Giderleri2.342,85 % 0,00173924Sigorta Giderleri0 % 0Noter Ücretleri241,84 % 0,00017953Bağımsız Denetim Ücreti2.173,34 % 0,00161341Alınan Kredi Faizleri0 % 0Saklama Ücretleri14.359,64 % 0,01066005Fon Yönetim Ücreti1.348.905,98 % 1,00137678Hisse Senedi Komisyonu744,72 % 0,00055285Tahvil Bono Komisyonu4.752,62 % 0,00352817Gecelik Ters Repo Komisyonu9.479,7635 % 0,00703742Vadeli Ters Repo Komisyonu8.413,2715 % 0,00624569Borsa Para Piyasası Komisyonu284,765 % 0,0002114Yabancı Menkul Kıymet Komisyonu0 % 0Vergiler ve Diğer Harcamalar0 % 0Türev Araçlar Komisyonu0 % 0Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Komisyonları0 % 0Diğer Giderler21.269,29 % 0,01578952TOPLAM GİDERLER1.412.968,08 % 1,04893405DÖNEM İÇİ ORTALAMA FON TOPLAM DEĞERİ134.705.139,32http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/809300BIST